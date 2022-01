Paweł Adamowicz: Instagram. Co publikował? Te wpisy wzruszają do łez

Paweł Adamowicz: Instagram. Co publikował?

Paweł Adamowicz był samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem. W 1990 został wybrany na radnego Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego . Przez kolejne lata pełnił funkcję radnego. Tak było aż do 1998 roku, gdy rada wybrała go prezydentem miasta.

W 2002 roku Adamowicz walczył o reelekcję w wyborach bezpośrednich. Udało mu się przekonać większość do swojej kandydatury i 10 listopada został wybrany na drugą kadencję. Od tego momentu przez kolejne lata zdobywał coraz większe zaufanie mieszkańców Gdańska. To ono pozwalało mu zwyciężać w kolejnych wyborach na prezydenta miasta.

Po raz ostatni udało mu się to jesienią 2018 roku, gdy startował z ramienia Stowarzyszenia „Wszystko dla Gdańska”. Jego głównymi rywalami byli Kacper Płażyński i Jarosław Wałęsa. Adamowicz dotarł do drugiej tury, gdzie zmierzył się z pierwszym z wymienionych panów. Ostatecznie uzyskał ponad 60 procent głosów, co zapewniło mu zwycięstwo.