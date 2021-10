Paulo Sousa i Kamil Glik o szansach Polaków w meczu w Tiranie z Albanią. "Presja może tylko i wyłącznie nam pomóc"

Albania - Polska mecz w eliminacjach MŚ 2022 - 12.10.2021

- Na pewno Albania jest drużyną, która ma wielu zawodników grających w Serie A. Ma trenera Włocha, co jest również istotne. Czy będzie ciężko dogonić Albanię w tabeli? Po tym meczu dopiero to ocenimy. Gramy przeciwko zespołowi, który w ostatnich latach uczynił spory postęp. Zdajemy sobie sprawę, że rywale mają w swoich szeregach zawodników z jakością - przyznał Kamil Glik, środkowy obrońca reprezentacji Polski.

Polska z Albanią gra o drugie miejsce w grupie. W Tiranie liczyć się będzie tylko zwycięstwo biało-czerwonych

Polacy w Warszawie pokonani Albanię 4:1. Powtórzenie takiego rezultatu w Tiranie będzie trudne.

- Wiedzieliśmy, że Albańczycy świetnie bronili. Udało nam się zdobyć cztery bramki w pierwszym meczu, co nie zdarza się często z taką drużyną. Wtedy brakowało kogoś w środku, kto by doskoczył. Każde spotkanie to nowa historia. Na pewno doświadczony trener Edoardo Reja przygotuje dobrze pod względem taktycznym ten zespół. Chętnie bym wynik z Warszawy powtórzył i nikt nie miałby pretensji o grę, bo zwycięstwo dawałoby nam praktycznie baraże. Każdy mecz ma swoje fazy, kiedy trzeba się cofnąć, poczekać i dopiero zaatakować. Tak będzie i tym razem. - dodał Glik, który ma 88 występów w naszej drużynie narodowej.