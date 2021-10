Paulina od spraw trudnych i beznadziejnych. Pogotowie Maryjne na brak pacjentów nie narzeka Natalia Grzybowska

Pogotowie Maryjne istnieje od 6 lat. Paulina Mazur, w duecie ze swoją mamą, mają na swoim koncie odnowę, a nieraz nawet rekonstrukcję, ok. 100 figur Matki Boskiej i innych świętych. Do artystek trafiają egzemplarze z wielu zakątków Polski. Niektórzy klienci rodzinne pamiątki eskortują do Gdańska osobiście, by dotarły do niego w jednym kawałku. Nierzadko jednak stan zastanych figur "woła o pomstę do nieba" i trzeba składać je niczym puzzle. Bynajmniej nie można winić za to kurierów, lecz nieudane konserwacje, wandali czy po prostu zdarzenia losowe.