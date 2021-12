Patryk Rombel, trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych: Czekałem na grudzień i styczeń. Teraz kadra będzie ze mną cały czas

Przed naszą reprezentacją mistrzostwa Europy w styczniu 2022 roku i mistrzostwa świata w 2023 roku. Pan dostał zadanie zbudowania drużyny, która będzie podejmować walkę z najlepszymi. Jak to wychodzi w praktyce?

Wiemy, na jakich zawodników chcemy liczyć w kontekście tych dwóch imprez. W tej chwili zadanie, które leży trochę poza naszymi kompetencjami, aby wszyscy ci zawodnicy, o których myślimy, była zdrowa. Wiemy o tym, że grono zawodników, którzy aspirują do gry na najwyższym poziomie i grają na co dzień w najlepszych klubach, nie jest tak szerokie, jak byśmy tego chcieli. Kluczowym aspektem, jeśli chodzi o naszą siłę podczas tych imprez, będzie więc zdrowie. Z drugiej strony mam świadomość, że jeśli ten aspekt zostanie spełniony, to będziemy w stanie powierzone zadanie wypełnić.

Nie ma innej drogi w sporcie. Aby być lepszym, trzeba mierzyć się z mocnymi i stawiać krok po kroku.