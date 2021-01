Patrycja Krzymińska, która w 2019 roku zapełniła ostatnią puszkę prezydenta Adamowicza, znowu gra z WOŚP. Jej zbiórka już ruszyła

Pomoc dla Laury Paczuły. Izabella Sobolewska chce objechać Polskę na rowerze i zebrać pieniądze na leczenie

Za dwa miesiące Izabella Sobolewska z Ciechanowa wsiądzie w Warszawie na szosowy rower i ruszy na nim do Zakopanego. Stamtąd wybierze się w rajd dookoła Polski i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to miesiąc później pokona 4 tys. km i wróci do Zakopanego ze skarbonką, do której chce zebrać po drodze co najmniej 40 tys. zł. Pieniądze przeznaczy na leczenie Laury Paczuły, chorej na SMA.