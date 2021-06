Patchworkowa flaga 4 czerwca znów zawisła nad Gdańskiem. Symbolizuje solidarność z przedsiębiorcami. Flaga składa się z 350 elementów!

W Gdańsku zatrzymano jednego ze złodziei recept, którzy zaatakowali lekarza gazem. Drugi sprawca kradzieży był już w areszcie za rozboje

30-latek z Gdyni usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków psychotropowych, kradzież recept i naruszenie nietykalności cielesnej. Sąd umieścił go na miesiąc w areszcie. Mężczyzna jest drugim sprawcą kradzieży recept z gabinetu lekarskiego oraz użycia gazu wobec lekarza. Udało się go zatrzymać dzięki pracy kryminalnych z komisariatu policji na Suchaninie. Mundurowi pracujący nad tą sprawą ustalili też dane drugiego sprawcy napadu na lekarza. Okazało się, że jest to 31-latek, który od miesiąca przebywa już w areszcie - zatrzymano go za rozboje, których dokonał na gdańskim Przymorzu. Obu mężczyznom grozi więzienie.