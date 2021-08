Pasażerowie wrócili do latania z Gdańska. 300 tys. w lipcu

To jest już 55 proc. pasażerów, porównując do rekordowego czasu sprzed pandemii, do lipca 2019 r., roku, w którym Port Lotniczy Gdańsk miał 5,4 mln gości.

Pasażerowie w lipcu 2021: 310 165 (-45,1 proc. 2019/ +101,4 proc. 2020)

Topowe kierunki, które wybierali podróżni w lipcu to Amsterdam, Warszawa i Oslo.

Amsterdam (KLM) 13 143 pasażerów Warszawa (LOT) 11 023 pasażerów Oslo (Wizz Air) 8 368 pasażerów

Lotów czarterowych, czyli wakacyjnych, w lipcu było 60 proc. więcej niż rok temu. Najwięcej turystów latało do Turcji, Grecji i Bułgarii.