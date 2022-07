Park&Ride podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku. Skorzystaj z parkingu przy Polsat Plus Arena Gdańsk

Skorzystaj z Park&Ride

Dlaczego warto?

Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowcy nie muszą tracić dodatkowego czasu na szukanie miejsca w centrum miasta , a korzystanie z komunikacji miejskiej zmniejsza emisję spalin do atmosfery oraz pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów w Śródmieściu . Specjalna linia autobusowa zatrzymuje się w dobrze oznakowanych miejscach, na trasie są cztery przystanki (w obie strony), co pozwala ominąć korki.

Parkingi "Parkuj i Jedź" to parkingi zlokalizowane najczęściej w istotnych komunikacyjnie węzłach sieci transportu publicznego. Powstały one specjalnie dla kierowców, którzy całkiem bezpłatnie mogą…

Każdy kierowca, który zaparkuje swój samochód na parkingu P3, przy Polsat Plus Arena Gdańsk (ul. Żaglowa 11) lub AmberExpo, do centrum Gdańska może dojechać specjalnie uruchomioną, pospieszną linią autobusową, a później powrócić nią na parking.

Parking P3 jest dostępny codziennie, między 23 lipca a 14 sierpnia, w godzinach: 9.00 – 21.00. Koszt opłaty parkingowej to 20 zł, niezależnie od czasu postoju.

Park&Ride nie tylko pozwala oszczędzić pieniądze za parking i paliwo, ale też nie musimy martwić się o dojazd komunikacją miejską. Specjalne autobusy będą jeździć co 30 minut, w godzinach otwarcia parkingu przy Polsat Plus Arena Gdańsk, czyli między 9.00 a 21.00. Dzięki skróconej trasie sprzed AmberExpo na Jarmark dojedziesz w mniej niż 20 minut.

Rozkład jazdy autobusów znajdziesz: tutaj