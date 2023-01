Park Schopenhauera. Czas na metamorfozę tego miejsca. Podpisano umowę na opracowanie kwerendy historycznej Krzysztof Dunaj

Opracowanie kwerendy historycznej i koncepcji zagospodarowania Parku Schopenhauera wyniesie niecałe 74 tys. zł. Koniec prac projektowych zakończy się w sierpniu 2023 roku. - Pozyskane materiały posłużą do późniejszych prac nad szczegółową dokumentacją projektową rewaloryzacji parku, co przyczyni się do odtworzenia historycznej kompozycji parku - mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.