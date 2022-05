Park Południowy w Gdańsku. Nowe płuca miasta? Są pierwsze wnioski po konsultacjach z mieszkańcami Jakub Cyrzan

Park Południowy w Gdańsku już niedługo ma odmienić swoje oblicze. Po konsultacjach z mieszkańcami władze miasta wydały pierwsze wnioski odnoszące się do całego projektu. 77 hektarów zieleni, które docelowo mają stać się drugim co do wielkości (po Parku Reagana) parkiem w Gdańsku, ma zintegrować południowe dzielnice Gdańska, w których już niedługo liczba mieszkańców może znacznie wzrosnąć.