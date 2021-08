Paraolimpiada Tokio: Lucyna Kornobys wicemistrzynią paraolimpijską w pchnięciu kulą! Powtórzyła wyczyn z Rio de Janeiro

Lucyna Kornobys to multimedalistka w pchnięciu kulą wśród sportowców niepełnosprawnych. Reprezentująca WZS Start Wrocław zawodniczka cierpi na czterokończynowe spastyczne porażenie kończyn. Nie powstrzymało jej to jednak w realizacji sportowych marzeń. Chociaż przygodę ze sportem rozpoczynała od siatkówki na siedząco, to - na szczęście - wybrała techniczne konkurencje lekkoatletyczne. Z powodzeniem startowała na międzynarodowych zawodach w rzucie oszczepem, ale niedościgniona dla wielu rywalek okazała się w pchnięciu kulą.

43-letnia Polka potwierdziła znakomitą formę we wtorek, 31 sierpnia 2021 roku na Stadionie Olimpijskim w Tokio. W konkursie pchnięcia kulą w kategorii F34 uzyskała odległość 8,60 metra. Co ważne, praktycznie w każdej kolejnej próbie poprawiała się, a zaczynała od wyniku 7,98 m. Ostateczną odległość zanotowała w szóstej próbie. Tymczasem w drugiej swojej próbie nowy rekord świata i paraolimpijskie złoto zdobyła Chinka Lijuan Zou. Brąz tego dnia powędrował do Marokanki Saidy Amoudi, która pchnęła kulę na odległość 8,21 metra.