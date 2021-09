„Paragony grozy” uderzyły w gastronomię? Felieton Artura Kiełbasińskiego

Wydawać by się mogło, że knajpy pękały w szwach, a pod tymi najbardziej znanymi ustawiały się wręcz kolejki. O miejsce w popularnej restauracji było naprawdę trudno. Skąd więc dość powszechne narzekania w branży? Otóż okazuje się, że część turystów wypoczywających w Polsce restauracje omijała szerokim łukiem. Takie wnioski przedstawiła m.in. Tatrzańska Izba Gospodarcza, a analizując sytuację w skali całego kraju do podobnych wniosków doszło Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska.

Czy mamy zatem do czynienia z wynaturzonym obrazem turysty, który jedzie nad morze lub w Tatry, płaci za noclegi i głoduje? Nie do końca, ale zdaniem przytoczonych wyżej organizacji eksperckich przeciętny turysta poszedł po obiad... do dyskontu. Sieci sklepów stały się bowiem podstawowym miejscem, gdzie turysta kupował obiad. A gastronomia na tym zjawisku traciła.