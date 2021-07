Parafianie przeciwni odejściu proboszcza parafii w Borowie. Petycja przeciw przeniesieniu ks. Michała Mazurka już trafiła do kurii

Parafianie przeciwni odejściu proboszcza parafii w Borowie ks. Michała Mazurka. Napisali petycję

1 498 – tyle osób złożyło swój podpis pod petycją przeciw przeniesieniu aktualnego proboszcza parafii w Borowie ks. Michała Mazurka do parafii w Niezabyszewie. Jak podaje radna Klaudia Kałużna, która również włączyła się w akcję, pismo trafiło już do sekretariatu diecezji pelplińskiej.

Na odpowiedź biskupa Ryszarda Kasyny trzeba będzie jednak poczekać do przyszłego tygodnia, ponieważ do 18 lipca przebywa on na urlopie. Zaraz po nim jednak, biskup diecezjalny ma odnieść się pisemnie do złożonej petycji.

Przypomnijmy, że cała sprawa nabrała rozgłosu na przełomie czerwca i lipca, po tym jak biskup pelpliński Ryszard Kasyna wręczył dekrety księżom wikariuszom i proboszczom w sprawie zmian personalnych w parafiach. Jeden z dekretów trafił do parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Borowie.