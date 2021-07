Pani na Elwindze, czyli jak księgowa została kierownikiem prawie stuletniego statku pływającego po rzekach i Zalewie Wiślanym Dorota Abramowicz

Ma 48 lat, wcześniej pracowała przy produkcji piwa, była księgową. Po 25 latach pracy w jednej firmie została zwolniona w ramach restrukturyzacji. Okazało się wówczas, że coś, co wydawało się katastrofą życiową, stało się szansą na o wiele ciekawsze życie. O pasji do statku i do historii ziemi wydartej morzu, czyli Żuław Wiślanych, oraz o tym, że na zmiany nigdy nie jest za późno, opowiada Małgorzata Kobus, kierownik niespełna stuletniego statku Elwinga, pływającego po rzekach i Zalewie Wiślanym.