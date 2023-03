Pani Iza z Sopotu nie mogła odjechać, bo na kole jej samochodu... zasnął nietoperz

Autorka postu dodała do swojej relacji również ważną informację edukacyjną, którą i my zamieszczamy:



Warto wiedzieć:

"Nasze nietoperze odżywiają się owadami, regulują tym samym ich liczbę, zapobiegają ich masowemu występowaniu. Są najlepszym, bardzo skutecznym i naturalnym sposobem na owady, zwłaszcza te szkodliwe dla płodów rolnych, sadów, lasów oraz uciążliwe dla człowieka – chrabąszcze, guniaki, komary i ćmy (np. barczatki sosnówki, brudnice mniszki, owocówki jabłkóweczki). W ciągu jednej nocy jeden nietoperz może schwytać kilka tysięcy owadów. Nietoperze przyczyniają się skutecznie do zmniejszania ilości komarów, których mogą złowić nawet do 1000 w ciągu jednej godziny, a w ciągu całej nocy zjeść ilość pokarmu, która odpowiada 25–40% jego masy ciała."