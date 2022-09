Panele fotowoltaiczne, podpięte do sieci trakcyjnej, zasilą energią gdyńskie trolejbusy. Prąd ze słońca też dla DPS Gdynia oraz Parku

Jak podkreślają gdyńscy urzędnicy, takie rozwiązanie pozwoli na realne oszczędności, przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Urząd Miasta w Gdyni informował, że spodziewa się podwyżek cen prądu rzędu 500 proc.

- W czasach kryzysu ekonomicznego i klimatycznego niezwykle ważne jest, by stawiać na źródła energii odnawialnej. To bardzo dobry pomysł, by energia słoneczna zasilała trolejbusy, czy też miejskie instytucje, takie jak PPNT czy Dom Pomocy Społecznej. Cieszę się, że projekt ten zwrócił uwagę grantodawców. Zastosowanie fotowoltaiki to realna oszczędność, a także sposób na propagowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii, do czego zachęcam zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki.