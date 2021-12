Pandemia solidarności gospodarczej. Chętniej kupujemy polskie produkty, również na Pomorzu

Jak wynika z najnowszego badania „Corona Mood”, przeprowadzonego przez instytut GfK, aż 52 proc. Polaków chętniej wybiera krajowe produkty spożywcze. Lockdown oraz szereg obostrzeń, które towarzyszyły ogłoszeniu stanu pandemii, znacząco zmieniły postawy konsumenckie. W trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w 2021 roku skróciliśmy czas poświęcany na dokonywanie zakupów do minimum, a jednocześnie wybieraliśmy sklepy znajdujące się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Pomimo zniesienia niektórych pandemicznych restrykcji, tendencja ta utrzymuje się.

Tendencję potwierdza Dorota Sobieniecka, dyrektor biura Gdańskiego Klubu Biznesu:

- Coraz bardziej wierzymy, że to co polskie, lokalne, daje nam większe zaufanie do jakości. Chcemy kupować towar, który powstaje blisko nas. Obawiamy się trochę importu, długiej drogi transportu, konserwantów. To jednak też budowane przez wiele lat przez producentów zaufanie do wartości polskich marek – dodaje.