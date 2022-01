Pandemia nie zagroziła branży IT. Wzrost mediany maksymalnych zarobków o 9,5 procent

Więcej ofert w sektorze IT

Pandemia na wielu firmach wymusił odkładaną w czasie cyfrową transformację. Zapotrzebowanie na specjalistów IT znalazło swoje odzwierciedlenie w dostępnych ogłoszeniach. W 2021 roku, jak wynika z raportu gdyńskiej firmy No Fluff Jobs, pojawiło się niemal 91 tysięcy ogłoszeń, co oznaczało wzrost o 236 procent w stosunku do 2020 roku.

Wzrost liczby ogłoszeń to kolejny przykład na zdynamizowanie rozwoju branży IT oraz kierunku w jakim zmierza i prawdopodobnie będzie zmierzała gospodarka. Niezwykle aktywny w tym kierunku był grudzień 2021 roku, kiedy to pojawiło się ponad 11 tysięcy nowych ogłoszeń.

Zdecydowanie większa liczba ofert pracy, przełożyła się również na zauważalny wzrost poziomu wynagrodzeń.