"Pan Okular-Czapeczka uzyskał minimum olimpijskie i z rekordowym wynikiem 145,97 zł wyfrunął sklepu". Tak szukają złodzieja! [FILM]

„Igrzyska w Tokio już blisko. Pan Okular-Czapeczka uzyskał minimum olimpijskie i z rekordowym wynikiem 145,97 (polskich złotych) wręcz wyfrunął z naszego sklepu w Brzeźnie. Tak mu się spieszyło do Tokio, że sponsorowany przez przez firmę Adidas olimpijczyk po prostu zapomniał zapłacić za whisky i 2 ramki Marlboro. Wierzymy, że to nie dla niego, gdyż sportowcy nie piją i nie palą, a nawet jeśli to zawsze płacą i to z napiwkiem (coś o tym wiemy). Także, drodzy fani Bimbeerka, prosimy abyście udostępnili gdzie się da, może jakoś uda się do niego dotrzeć i nasz sprinter dobiegnie do nas w celu uregulowania rachunku”