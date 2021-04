Pamiętacie ich takich? Archiwalne zdjęcia gdyńskich samorządowców. Nie zawsze poważne...

Gdyńska polityka oprócz codziennego dbania o miasto i lokalnych sporów to również dużo uśmiechu. Specjalnie dla Was odkopaliśmy archiwalne zdjęcia naszych gdyńskich samorządowców i parlamentarzystów. To dużo uśmiechu dla naszych Czytelników oraz wspomienie dla gdyńskich polityków! Specjalnie pozbawiamy zdjęć jakiegokolwiek kontekstu. Miłej zabawy!