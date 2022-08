Paliwo tanieje. UOKiK zbadał powody wcześniejszych podwyżek: „czynniki rynkowe”

Latem informacje o cenach mają szczególne znaczenie dla osób chcących wyjechać samochodem za granicę. Analiza danych e-petrol wskazuje, że podróże po Polsce są obecnie najtańsze. Za ten sam produkt Bułgarzy muszą zapłacić o kilkadziesiąt groszy więcej, bo aż 7,95 zł. Podobnie jest w Rumunii, gdzie benzyna kosztuje 7,85 zł. Z kolei Słowacy i Czesi płacą 8,64 zł za litr benzyny. Nasi sąsiedzi drożej tankują również olej napędowy – kierowcy w Polsce za litr diesla zapłacą obecnie 7,45 zł, a w Rumunii już złotówkę więcej, czyli 8,45 zł. W krajach postrzeganych jako mniej turystyczne, takich jak Łotwa czy Estonia litr benzyny kosztuje około 9 zł.

We wszystkich tych krajach uwarunkowania cenowe związane z kosztami produkcji są bardzo podobne do tych występujących w naszym kraju. Podróże w inne strony Europy mogą nas kosztować jeszcze więcej. Benzyna PB95 w Niemczech kosztuje ponad 8 zł, we Włoszech prawie 9,10 zł, a w Grecji nawet 10 zł.