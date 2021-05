Pałac w Leźnie na sprzedaż! Cena wywoławcza osiemnastowiecznego budynku to 16 mln zł. Obecnie jego właścielem jest Uniwersytet Gdański

ROZMOWA „Zebrała się w Gdyni klika”. O zdrowej tkance proletariackiej, wysiedleniach, samozwańczym prezydencie i o pomyśle niwelacji Kamiennej Góry

Niektóre wydarzenia przypominają sceny z Dzikiego Zachodu lub, co najmniej, z filmu „Prawo i pięść”. Samozwańczy prezydent miasta, sowieccy żołnierze najeżdżający czołgami komisariat milicyjny, gdzie przechowywano odebrany im kradziony rower, wspólne napady polskich i radzieckich żołnierzy na pociągi, przejęcie przez ubeków restauracji od legalnego właściciela – to tylko część opowieści o powojennej Gdyni. – Pierwszym kierownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Gdyni był Jan Borowski z Włocławka. Funkcjonariusz ten pewnego dnia zatrzymał rodzeństwo N., które przyjechało do Gdyni ze Słupska samochodem załadowanym szkłem. Brutalnie pobił i kazał zamknąć Jana N., inwalidę wojennego z protezą nogi, a jego siostrę nakazał dostarczyć do swojego mieszkania, gdzie „zmusił ją do poddania się czynowi nierządnemu” – opowiada Małgorzata Sokołowska, pisarka i dziennikarka, współautorka – wraz z historykiem Robertem Chrzanowskim – książki „Zebrała się w Gdyni klika”, opisującej lata 1945-1947 w najmłodszym mieście Polski.