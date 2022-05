Padbox w Gdańsku już otwarte. Korty do padla i boisko do padbola tuż przy stadionie w Letnicy ZDJĘCIA

Centrum Padbox przy stadionie w Gdańsku Letnicy

Miłośnicy sportowych nowinek mają okazję zmierzyć się z wciąż raczkującymi w Polsce dyscyplinami. W bliskim sąsiedztwie stadionu w Gdańsku Letnicy znajdą trzy korty do padla oraz jedno boisko do padbola. W pierwszym przypadku chodzi - w dużym uproszczeniu - o połączenie tenisa ziemnego ze squashem na świeżym powietrzu. Padbol to z kolei techniczna gra w przebijanie piłki ponad siatką, czyli popularna siatkonoga.

Centrum sportowe Padbox łączy te dwie konkurencje. Wzięło także na swoje barki powstanie klubu Padel Gdańsk, w ramach którego chce w pierwszej kolejności trenować dzieci w wieku 4-12 lat.

- Padel i padbol szturmem wdzierają się do Europy - wyjaśnia Maciej Ignaciuk, prezes gdańskiej firmy. - Padel najszybciej rozwija się na świecie, a łączy on tenis ze squashem, więc gramy ze ścianami. Padbol jest natomiast połączeniem piłki nożnej z siatkówką, a my mamy pierwsze boisko w Polsce. W obu tych przypadkach mamy niski próg wejścia. Każdy, nawet ci, którzy nie mieli wcześniej nic wspólnego ze sportami rakietowymi, mogą przyjść i zacząć grę. W padlu korty mają wymiar 10 na 20 metrów. Całość jest obudowana w pięknej konstrukcji stalowej i szkle hartowanym. Natomiast w przypadku boiska do padbola wymiar jest mniejszy i wynosi 6 na 10 metrów.