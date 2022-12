Ozdoby świąteczne DIY! Przygotuj piękne dekoracje razem ze swoimi dziećmi! Te dekoracje zrobisz zupełnie sam

Łańcuchy, bombki, świeczki - to wszystko jest nieodłącznym elementem dekoracyjnym Świąt Bożego Narodzenia. Zazwyczaj kupujemy gotowe ozdoby w sklepach. A może by tak zrobić je samemu?

Świąteczne ozdoby DIY. Jak je zrobić?

Własnoręczne wykonanie ozdób bożonarodzeniowych ma wiele zalet! Na pewno będą niepowtarzalne i wyjątkowe. Warto też potraktować je po prostu jako pretekst do wspólnego spędzenia czasu z bliskimi. Gwarantujemy, że dzieci będą szczęśliwe, a wasz dom pięknie ozdobiony! Autorskie ozdoby to też dobry sposób na oszczędność - większość z nich możesz zrobić z tego, co akurat masz pod ręką.

ZOBACZ TAKŻE: Święta Bożego Narodzenia bez mięsa? To możliwe! Sprawdź te pomysły na świąteczne wege potrawy!

Ozdoby choinkowe, stroiki czy świece? Co można przygotować samemu? Zebraliśmy najciekasze instagramowe inspiracje. Sprawdź koniecznie naszą galerię!