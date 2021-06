Otwarty trening reprezentacji Polski w Gdańsku po przegranym meczu ze Słowacją. Kibice brawami dali wsparcie piłkarzom [zdjęcia]

Wczorajszy trening był drugim otwartym dla kibiców odkąd kadra stacjonuje w Trójmieście, gdzie ma bazę na czas turnieju EURO 2020. Wychodzących na boisko piłkarzy powitały gromkie brawa i to było na pewno ważne dla zawodników, którzy wyraźnie byli w kiepskich nastrojach. Zawodnicy odwdzięczyli się fanom oklaskami. Barwami odpowiadali także na wywołanie ich po nazwiskach bądź ksywkach. Na murawie zabrakło jedynie Łukasz Fabiańskiego, ale Kwiatkowski poinformował, że wszyscy piłkarze są zdrowi i gotowi do gry w spotkaniu z Hiszpanią, z wyjątkiem pauzującego za kartki Grzegorza Krychowiaka. Zawodnicy grający większość meczu ze Słowacją głównie biegali. Mieli luźniejsze zajęcia, więc Robert Lewandowski miał czas na wymianę opinii ze Zbigniewem Bońkiem, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pozostali w godzinnych zajęciach mieli również gierki, a w jednej z nich Przemysław Płacheta trafił piłką prosto w twarz Tomasza Kędziorę. Obrońca padł na murawę, ale po chwili się podniósł i na szczęście nic mu się nie stało.

- Powiedziałam piłkarzom jakie mamy zawołanie w herbie Gdańska - "nec temere, nec timide", czyli odważnie, ale z rozwagą. I tego im życzę. Po drugie życzyłam im wiary w to, że można zwyciężyć. Po minach piłkarzy widziałam, że bardzo potrzebują naszego wsparcia i mam nadzieję, że nasi kibice, którzy przyszli na trening, pomogli kadrze odzyskać wiarę w zwycięstwo - mówi prezydent Dulkiewicz w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". - Robert Lewandowski podziękował, że mogą tutaj być i przyznał - co jest powodem do dumy dla nas wszystkich - że warunki jakie są na stadionie w Gdańsku i tam gdzie mieszkają w sąsiednim Sopocie, że to są warunki najlepsze jakie można sobie wymarzyć.