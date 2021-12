Otwarcie S7 w okolicach Mławy. GDDKiA zakończyła remont

W środę 22 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o otwarciu trasy. - To okno dla mieszkańców Mazowsza i Warszawy w kierunku północnym. Przystępujemy do udostępnienia dwujezdniowego odcinka o długości 50 km. Proces oddawania tej drogi kierowcom potrwa kilkanaście godzin. Mam nadzieję, że będzie to ulga dla kierowców w okresie przedświątecznym. W perspektywie do wakacji będziemy mogli korzystać z tej drogi w pełnym wymiarze - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.