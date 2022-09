Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej- nowa organizacja ruchu, zwiększona liczba patroli. Co się zmieni w dniu otwarcia przekopu Mierzei?

Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Zmiany w organizacji ruchu drogowego

Na otwarciu Przekopu Mierzei Wiślanej wystąpi Cleo! To jednak nie koniec atrakcji

Duże zainteresowanie wydarzeniem oraz jego charakter, przełoży się z pewnością na czasowe występowanie utrudnień w ruchu drogowym. Zachęcamy do korzystania ze specjalnie na ten dzień zorganizowanego, transportu zbiorowego. **

[b] Autobusy będą odjeżdżać co 10 minut od godz. 10:00 z dworców w Stegnie i Krynicy Morskiej do godz. 23:59 z Portu Nowy Świat do dworców w Krynicy Morskiej i Stegnie.**

Kursy odbywać się będą niezależnie na dwóch trasach (pętle):