Otwarcie Przekopu Mierzei Wiślanej już 17 września 2022 roku. Przygotowano Strefę Rodziną. Co zaplanowano? Harmonogram wydarzenia

Wiceminister Marek Gróbarczyk zaprosił na uroczyste otwarcie Kanału Żeglugowego, które ma być połączone z atrakcjami na Mierzei Wiślanej.

17 września uruchomiony zostanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną; w tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie. Dla Elbląga, Warmii i całej Polski Wschodniej otworzą się nowe możliwości rozwojowe – dodał.

Otwieramy przekop Mierzei. Na ten moment czekaliśmy wiele, wiele lat. 17 września uruchomiony zostanie kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. W tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie. Statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i co najważniejsze do portu morskiego w Elblągu – powiedział Gróbarczyk w nagraniu zamieszczonym na Twitterze Ministerstwa Infrastruktury.