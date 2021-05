Otwarcie Plener 33 przy ulicy Elektryków. Kultowe miejsce na kulinarnej i imprezowej mapie Gdańska znowu zaprasza gości red.

W sobotę, 29.05.2021 otwarto po lockdownie nowe miejsce na imprezowej mapie Gdańska. Plener 33 jak piszą organizatorzy to "kolorowy park położony przy ulicy Elektryków w Gdańsku, to słoneczny wypoczynek pod kolorowym niebem, spotkania z przyjaciółmi na szamkę z W4 Food Squat, kameralne koncerty, kino miejskie i wiele, wiele magicznych, rozświetlonych wieczorów". Plener 33 zaprasza w czerwcu od środy do niedzieli.