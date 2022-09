Otwarcie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną! Na Zalew Wiślany z pominięciem Cieśniny Piławskiej!

Trwa otwarcie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Droga wodna łącząca Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym z pominięciem Cieśniny Piławskiej

•12:52

- Spotykamy się dziś w szczególnym dniu na przekopie Mierzei Wiślanej - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Łukasz Greinke, prezes zarządu Portu Morskiego Gdańsk. - Jest to taki moment, kiedy zaczynamy patrzeć w kategoriach wykorzystania tego kanału, również jeżeli chodzi o relacje transportowe do portu i z portu w Gdańsku. Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych lat, kiedy ta droga wodna zostanie wykorzystana w pełni, czyli po dokończeniu inwestycji do portu w Elblągu.