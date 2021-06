Oto TOP 10 plaż z Pomorza! Te plaże nad Bałtykiem są najładniejsze! Tu warto udać się na wakacje i urlop 2021 Sandra Janikowska

Którą plażę nad morzem wybrać? Zobaczcie ranking! Morze Bałtyckie to jeden z najczęstszych wakacyjnych kierunków wielu Polaków. W tym roku, przez pandemię koronawirusa, może być jedyną dostępną destynacją dla tych osób, które na urlopie chcą wypocząć nad morzem. Co ciekawe, w ciągu ostatnich lat, Bałtyk zaczyna odgrywać dużą rolę w turystyce nadmorskiej, a co za tym idzie - staje się kierunkiem coraz częściej wybieranym przez mieszkańców innych krajów. Jakiś czas temu brytyjski dziennik The Guardian opublikował raport o najlepszych plażach nad Bałtykiem. To właśnie w tym zestawieniu znalazło się sporo polskich plaż. My jednak postanowiliśmy oprzeć się na zestawieniu opublikowanym przez portal rankingplaz.pl, w którym o jakości plaż decydują Internauci! Sprawdź, które plaże w województwie pomorskim zyskały największą ilość głosów. Tu warto udać się na urlop!