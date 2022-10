Oto największe grzechy FIFA. Przed mundialem w Katarze platforma Netflix prezentuje dokument "Tajemnice FIFA"

Film dokumentalny "Tajemnice FIFA" na platformie Netflix

FIFA rozrasta się, budując swoją potęgę na najpopularniejszej dyscyplinie świata, jaką jest piłka nożna. W gestii światowej organizacji leżą prawa organizacji drugiej co do popularności imprez globu, czyli mistrzostw świata w piłce nożnej. Ostatni turniej w Rosji w 2018 roku, a także nadchodzący z Katarze w listopadzie i grudniu 2022 roku budzą wiele uzasadnionych kontrowersji.

Między innymi do tego odnosi się najnowsza produkcja Netfliksa pod oryginalnym tytułem "FIFA Uncovered". Miniserial dotyka nie tylko nadania praw do organizacji mundialu państwu łamiącemu prawa człowieka. Odnosi się także do osoby Seppa Blattera, czyli poprzedniego szefa FIFA. Szwajcar uchodzi bowiem za niezatapialnego. Produkcja Netfliksa przybliża okoliczności prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków.