Oto najlepsze trójmiejskie lumpeksy! Tu ustawiają się kolejki. Gdzie kupować z drugiej ręki w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? TOP 10 second-handów

Najlepsze second-handy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Gdzie warto wybrać się na łowy?

W ciągu ostatnich lat zainteresowanie modą vintage znacznie wzrosło. Zarówno stacjonarne, jak i internetowe second-handy przechodzą swoje lata świetności, a wszystko to dlatego, że coraz większa część społeczeństwa wybiera ekologiczny styl życia i kieruje się myślą zero waste.Kupowanie ubrań z drugiej ręki to jedno z najlepszych i najskuteczniejszych recyklingowych rozwiązań! Ale to nie jedyny powód - nie da się ukryć, że ubrania i akcesoria kupione w sklepach z odzieżą używaną są znacznie tańsze od tych kupionych w sieciówkach. Kupując używane ubrania zaoszczędzimy sporo pieniędzy! Poza tym – czy wyszukiwanie jedynych w swoim rodzaju kreacji może nie przypaść komuś do gustu?