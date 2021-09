Oto najlepiej zaprojektowane wnętrza komercyjne w Gdyni! Konkurs odbywał się w ramach festiwalu Gdynia Design Days

Wyboru dokonano przy okazji festiwalu Gdynia Design Days. Nagroda główna i tytuł najlepiej zaprojektowanego wnętrza w Gdyni zostały jednogłośnie przyznane lokalowi Moshi Moshi Sushi. Autorem koncepcji jest Filip Kozarski.

- Moshi Moshi Sushi to bezkompromisowo i konsekwentnie zaprojektowane wnętrze. Jury doceniło projekt Filipa Kozarskiego za spójną stylistykę i dbałość o najmniejsze detale. Na uwagę zasługuje stonowana kolorystyka, która tworzy bardzo harmonijną, komfortową przestrzeń. Co więcej, do aranżacji lokalu wykorzystano naturalne materiały i ręcznie malowane elementy. Neon wiszący nad barem przełamuje surowy, japoński schemat i dodaje całemu wnętrzu lekkiego, zabawnego twistu. Wnętrze jasno określa charakter lokalu, jednakże nie korzysta ze sztampowych rozwiązań i przedstawia sposób projektowania restauracji sushi w zupełnie nowym świetle - czytamy w uzasadnieniu jury.