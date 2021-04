Oto najdziwniejsze ogłoszenia o pracę: "Zatrudnimy kobietę na pierogi i surówki" AK

"Przyjmiemy żywą osobę do pracy", "Podejmę współpracę ze światem przestępczym", "Zatrudnimy kobietę na pierogi i surówki", "Modelka do prezentowania przynęt wędkarskich", "Praca - leżenie w trumnie na wystawie w zakładzie pogrzebowym" - to tylko kilka najdziwniejszych ogłoszeń osób poszukujących pracy oraz pracodawców znalezionych przez nas w internecie. Dobrej zabawy!