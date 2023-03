Oto lista najwspanialszych kobiet. Co unikatowego ma w sobie płeć piękna? Czy znaczenie imion ma sens? Sprawdź naszą listę [14.03.2023] SJ

Czego pragną kobiety, to jeden z tych filmów, który kiedyś podbijał sale kinowe, dając producentom zarobić niemal 400 milionów dolarów, a współcześnie kojarzy nam się z każdym dniem, kiedy to święto swoje obchodzą właśnie panie. Czego pragną kobiety? Pytanie równie tajemnicze, co odpowiedź. Odpowiedź, co warto podkreślić subiektywna, gdyż w uczuciach ciężko o obiektywizm. Jakie kobiety są najwspanialsze? Sprawdźcie naszą listę!