Oto, dlaczego warto jeść rzodkiewkę. To pomoże zgubić ci zbędne kilogramy. Zobacz, jakie ma wartości odżywcze i na co pomaga rzodkiewka

Rzodkiewka odpowiedzią na walkę z nowotworami. Na co jeszcze pomaga?

Na co pomaga rzodkiewka? To ważny produkt dla funkcjonowania całego organizmu

Nie każdy ją lubi jeść, wielu przeszkadza charakterystyczny ostry posmak, ale o tym, że warto wprowadzić ją na stałe do swojej diety, powinni wiedzieć wszyscy. Zobacz zalety spożywania rzodkiewki oraz to, jakie ma wartości odżywcze.

Rzodkiewka i jej składniki odżywcze. Dlaczego warto ją jeść?

Rzodkiewka w 95 proc. składa się z wody. Ma niską wartość energetyczną, ale powoduje uczucie sytości. Dlatego też często wybierana jest jako składnik diety. Co więcej, rzodkiewka jest dobrym źródłem witaminy C, już 100 g zapewnia 22 proc. zalecanego dziennego spożycia (RDA) dla kobiet i 17 proc. RDA dla mężczyzn.

Rzodkiewka to warzywo korzenne, które w swoim składzie bogate jest w wiele ważnych składników odżywczych. Warto nadmienić, że 100 g rzodkiewki zawiera jedynie 18 kalorii!

W 100 g rzodkiewki znajduje się niemal 2 g błonnika. Dbanie o właściwą ilość błonnika w naszym organizmie pomaga w kontroli poziomu cukru we krwi, może pomóc w utracie wagi oraz w obniżeniu poziomu cholesterolu. Rzodkiewka jest niezwykle cennym produktem spożywczym dla osób w każdym wieku.

Pamiętaj! Nie sam korzeń rzodkiewki jest jadalny. W liściach tego warzywa znajdziesz spore ilości witaminy C, żelazo oraz wapń, a także fosfor. Oprócz tego, liście rzodkiewki zawierają glukozynolany, czyli związki o działaniu antyrakowym.

Jak wykorzystać liście rzodkiewki? Można je ukisić, najlepiej z całymi rzodkiewkami, podać zamiast sałaty do obiadu, lub dodać do sałatki. Liście rzodkiewki spełnią rolę jako dodatek do dania zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie wyrazisty i ostry smak.