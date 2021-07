Oto cuda natury na Pomorzu! Oto TOP 10 miejsc położonych z dala od miejskiego zgiełku, w których odpoczniesz na łonie natury

KLIF W ORŁOWIEKlif Orłowski to stromy brzeg morski Kępy Redłowskiej w Gdyni, znajdujący się w granicach dzielnicy Redłowo. Inne nazwy to Klif w Redłowie, Cypel Orłowski lub Orla Głowa. Na skutek abrazji ściana urwiska cofa się średnim tempie 1 m rocznie. Zbudowany jest głównie z gliny morenowej pochodzenia lodowcowego. Rozciąga się on na długości 650 m.

Fot. Karolina Misztal