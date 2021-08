Oto 15 najlepszych lodziarni w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Gdzie na najlepsze lody w Trójmieście? Oto lista polecanych miejsc!

Gdzie w Trójmieście na lody? TOP 15 najlepszych lodziarni w regionie

Sezon na lody zaczął się już dobre kilka tygodni temu - podczas majowych i czerwcowych upałów. Nie ma się co dziwić, że lody na stałe zawitały do naszego codziennego menu. Sorbety, jogurtowe, słodkie, słone, kwaśne, wegańskie - do wyboru, do koloru! I co najważniejsze: każdy znajdzie coś dla siebie.

Z uwagi na rozpoczęte niedawno wakacje i zbliżające się urlopy, postanowiliśmy sprawdzić, do których lodziarni w Trójmieście warto się wybrać na lodową ucztę. W oparciu o opinie i oceny użytkowników Google przygotowaliśmy listę TOP 15 najlepszych lodziarni w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. To właśnie tu poczujecie prawdziwe niebo w gębie!