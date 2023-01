Oszustwo na konsultanta bankowego. Mieszkańcy powiatu kartuskiego stracili po 3 tysiące złotych

We wtorek 17 stycznia kartuscy policjanci odnotowali przypadek oszustwa na konsultanta banku. Tym razem osoba skontaktowała się telefonicznie z 34-letnim mieszkańcem naszego powiatu.

- Rozmówca wprowadził w błąd co do realnego włamania na konto mężczyzny, który przestraszył się i wykonał wszystko co nakazał „konsultant”. 34-latek otrzymał link z fałszywą stroną bankowości internetowej, gdzie wpisał swoje dane, przez co oszust uzyskał dane do konta 34-latka. „Konsultant” wygenerował kod BLIK, za pomocą którego wypłacił 3 tys. zł. z konta mieszkańca powiatu kartuskiego - mówi sierż. Aldona Domaszk, oficer prasowy KPP w Kartuzach.