Oszustwa „na policjanta” na Pomorzu i Śląsku. 4 mężczyzn wyłudziło od seniorów ponad 420 tys. zł! Zostali aresztowani OPRAC.: Jacek Wierciński

Ponad 420 tysięcy złotych od 11 seniorów na Pomorzu i na Śląsku wyłudzić mieli 4 mężczyźni w wieku 30-40 lat, którzy trafili do aresztu. Według ustaleń śledczych, działali oni metodą „na policjanta” i wmawiali starszym osobom, że przekazanie pieniędzy to element policyjnej akcji przeciwko oszustom. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.