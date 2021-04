Oszust w rękach policji! Omamił 75-latkę, wprowadził się do niej i regularnie okradał. Przejrzała go córka kobiety...

W trakcie pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że podejrzany poznał 75-latkę w 2019 roku. Po tym, jak zdobywał jej zaufanie, w czerwcu 2020 roku wprowadził się do starszej kobiety i regularnie ją okradał, zabierając jej oszczędności w kwocie nie mniejszej niż 10 tys. złotych. Dodatkowo u mężczyzny w plecaku znaleziono biżuterię oraz monety kolekcjonerskie warte ponad 1 tysiąc złotych, należące do 75-letniej pokrzywdzonej, które 50-latek miał zamiar ukraść.

Policjanci apelują!

Mundurowi uczulają, by w kontaktach z nowo poznanymi ludźmi, także w sieci, zachowywać szczególną ostrożność. Należy zachować czujność, gdy poznana osoba wspomina o pieniądzach, prosi o wsparcie lub pożyczkę. Schemat działania oszustów jest zawsze podobny. Na swoje ofiary wybierają głównie starsze, samotne osoby, które szukają bratniej duszy lub miłości przeważnie na portalach społecznościach i randkowych. Sprawca otacza swoją ofiarę czułością, romantyzmem, wrażliwością. Wszystko po to, by zdobyć zaufanie. Potem przestępca podaje rzekome szczegóły ze swojego życia, przedstawia wzruszające i wyrafinowane historie, żeby wyciągnąć pieniądze. Bywa, że zakochane, nieświadome podstępu kobiety przekazują znajomemu, także wirtualnemu, oszczędności życia, a nawet zaciągają kredyty. Kiedy oszust dostanie satysfakcjonująca go kwotę, nagle znika bez śladu.