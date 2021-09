Oszukany „na policjanta” senior przelał pół miliona, a potem wyrzucił do koszy kolejne 50 tys. zł. Trafią przed sąd za pranie pieniędzy OPRAC.: Jacek Wierciński

Niezbyt zawrotna kwota – wyłudzili niewiele ponad 600 tysięcy złotych, pochodzących od seniora oszukanego przez fałszywego policjanta i z fałszywej faktury podsuniętej do zapłaty zagranicznej firmie. 6 oskarżonych, współtworzyć miało, dość skomplikowany, system służący praniu tych pieniędzy. Na dole były „słupy”, czyli osoby w trudnej sytuacji życiowej, które za skromny udział, miały zakładać konta do przelewów. Później realizowano transfery do kantoru i przewalutowanie na euro, a na końcu wypłaty. Tak sprawę relacjonuje oskarżenie. To jednak nie kończy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, bowiem przed sąd trafić muszą jeszcze organizatorzy całego procederu.