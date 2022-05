Oświatowa Solidarność napisała list do premiera. Żąda odwołania ministra edukacji Przemysława Czarnka Agnieszka Kamińska

fot. Robert Woźniak

Krajowa Sekcja Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" domaga się dymisji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Napisała w tej sprawie list do premiera. Polityka ministra, według związkowców, "prowadzi do destrukcji systemu edukacji w Polsce oraz degradacji zawodu nauczyciela". Minister Przemysław Czarnek odpowiada: "Zamiast manipulacji faktami lepiej wrócić do rozmów".