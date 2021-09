Oświadczenie radnego PiS nie było agitacją? Jerzy Barzowski nie zgadza się z wyrokiem

Kiedy się o tym dowiedzieli, postanowili zareagować. Na bazie informacji, dostępnych zresztą wówczas w prasie, skonstruowali oświadczenie klubowe, które Jerzy Barzowski odczytał na sesji:

- Niedopuszczalne jest wykorzystywanie infrastruktury urzędu do prowadzenia działań, których istota łączy się bezpośrednio z kalendarzem wyborczym kandydata na urząd prezydenta RP, pana Rafała Trzaskowskiego - mówił Barzowski. - Zwoływanie przy użyciu poczty służbowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego na wiec wyborczy z udziałem pana Trzaskowskiego nie należy do zakresu obowiązku sekretarza Kosakowskiego i w naszej ocenie stanowi nieuzasadnione nadużycie stanowiska podyktowane wyższością przekonań partyjnych nad pragmatyką urzędnika samorządowego. Jest to całkowicie niedozwolony mobbing polityczny wobec podległych dyrektorowi pracowników.