Ostra odpowiedź Lasów Państwowych na zarzuty posłanek KO. Bartłomiej Obajtek: "Skala absurdu została przekroczona. Domagamy się przeprosin"

W czwartek, 21 września 2023 r. w Lasach Piaśnickich odbył się briefing prasowy Lasów Państwowych. Tematem konferencji był pozew, jaki Lasy Państwowe kierują przeciwko posłankom KO Agnieszce Pomaskiej oraz Barbarze Nowackiej.

- Znajdujemy się w Lesie Piaśnickim pod pomnikiem ku czci pomordowanych w trakcie II Wojny Światowej. Dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach panie posłanki Agnieszka Pomaska oraz Barbara Nowacka robią politykę, kampanię wyborczą, w sposób ohydny i niegodny patrioty. Pomawiają, jakoby leśnicy dokonywali rzezi drzew, nawiązując do rzezi, która to miała miejsce naprawdę, gdzie mordowano Polaków strzałem w tył głowy. Kiedy dobijano ich kolbami karabinów, a dzieci mordowano rozbijając im głowy o drzewa. Jest to tragiczne i okropne, co mówię, ale to miało tutaj miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Z kolei dzisiaj wracamy w nawiązaniu do pracy leśników, właśnie do takich określeń. Na co nie ma naszej zgody - mówi Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.