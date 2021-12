Ostoja w Ujściu Wisły, czyli gdzie warto wybrać się na spacer Kamil Kusier

Bez względu na porę roku i dnia na spacer warto wybrać się do Ostoi w Ujściu Wisły. To obszar o powierzchni 1014,7 ha, który obejmuje fragment zewnętrznej delty Wisły, od nieczynnego obecnie ujścia Wisły śmiałej na zachodzie, po aktualne ujście Wisły Przekopu i jego okolice - lądowe i morskie, na wschodzie. Do obszaru włączono 12-kilometrowy pas wybrzeża Wyspy Sobieszewskiej, łączący oba ujścia oraz przyujściowy odcinek głównego koryta Wisły, tzw. Przekop, wraz z jej międzywałem, o długości ok. 6 kilometrów, rozciągający się od morza, na północy, do miejscowości Przegalina, na południu.