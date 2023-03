Ostatnia szansa na skorzystanie z bonu turystycznego! Gdzie można go wykorzystać? Tutaj skorzystasz z niego na Pomorzu

Pomorze na drugim miejscu w Polsce. Gdzie zapłacimy bonem?

Płatności przy pomocy bonu turystycznego będzie można dokonać do 31 marca. Sama impreza lub nocleg mogą być jednak zaplanowane po tym terminie. Gdzie zapłacimy nim na Pomorzu? Pełną listę ponad sześciu tysięcy podmiotów można znaleźć na stronie internetowej programu .

Bonem turystycznym można zapłacić tylko u przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Na samym Pomorzu jest ich prawie 6,3 tys. W województwie pomorskim jest jeszcze 38,6 tys. nieaktywowanych bonów, a ponad 100 tys. nie zostało wykorzystanych w całości. Do tej pory przedsiębiorstwa z Pomorza przyjęły płatności z bonu na ponad 525 mln zł . Jest to drugi najlepszy wynik w Polsce. Na pierwszym miejscu znajduje się Małopolska.

Bon turystyczny - jak z niego korzystać?

Polskie Bony Turystyczne zostały wprowadzone w połowie sierpnia 2020 roku. Przysługują one na dzieci, które mają prawo do świadczenia lub dodatku wychowawczego "Rodzina +". Na jedno dziecko przypada 500 zł, natomiast dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością mają do wykorzystania aż 1000 zł.