Ostatnia szansa by spojrzeć w niebo na spadające Kwadrantydy. Kończy się aktywność tego roju meteorów. Czy goście z kosmosu mogą być groźni? Stanisław Balicki

Aneta Żurek

Kwadrantydy to rój meteorów, którego aktywność przypada na pierwsze dni stycznia z maksimum, które pojawia się między 3. a 4., czasem 5. dniem miesiąca. Do obserwacji potrzebujemy tylko dobrej pogody, bezchmurnego nieba, czego niestety brakuje, i oczu. Roje meteorów mają to do siebie, że do zauważenia ich nie potrzeba żadnych instrumentów optycznych, wystarczy odrobina szczęścia – mówi Przemysław Rudź, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA.