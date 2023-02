Ośrodek kultury w Miastku nie płacił ZAiKS-u przez pięć lat! Kara finansowa jest... niemała Maria Sowisło

Dyrektor MGOK-u w Miastku Janusz Gawroński (na zdjęciu z lewej) tłumaczy, że zapomniał zapłacić za licencję ZAiKS-owi. I tak przez pięć lat z rzędu Maria Sowisło

To się nie mieści w głowie! Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku lada moment może zapukać komornik. Wszystko przez to, że dyrektor placówki przez pięć lat nie opłacał licencji na rozpowszechnianie utworów chronionych prawem. Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych naliczył karę. Kwota jest niebagatelna. A to jeszcze nie koniec sprawy.